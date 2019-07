Governo: De Micheli su caso Siri, altre ombre su Salvini, non può fuggire da Parlamento

- Il vicesegretario del Partito democratico, Paola De Micheli, afferma in una nota: "Sul caso Siri emerge un quadro inquietante relativo a presunti condizionamenti sulla sua nomina nel governo. E’ evidente - segnala - che il ministro Salvini, che ha incontrato nei giorni scorsi le parti sociali con al fianco Siri, non può fare finta di niente e ha il dovere di spiegare in Parlamento se e chi lo ha condizionato, e per quali motivi, per la nomina dell’ex sottosegretario. Si tratta - conclude - di ombre pesanti sulle quali è necessario fare chiarezza in Parlamento". (Com)