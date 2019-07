Pd: Boccia, condivido Franceschini, è solo buon senso

- Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Economia e società digitale del Partito democratico, uscendo da Montecitorio, ha dichiarato: "Dario Franceschini ha detto cose che condivido e di buon senso. Non a caso il primo a preoccuparsi è stato Di Maio che tenta di sopravvivere ai suoi errori. M5s e Salvini - ha spiegato - sono al governo per scelta di Renzi. Sarebbe più dignitoso per tutti coloro che determinarono quella scelta politica il silenzio, rispetto alle polemiche, provando invece ad aiutare il partito a crescere ancora rispetto al marzo 2018. Anche perché - ha concluso - come recita quel saggio proverbio giapponese, l'uomo in silenzio è più bello da ascoltare". (Rin)