Sanità Lazio: D'Amato illustra 5 decreti per nuovi dg ospedali e Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, al termine della seduta odierna della commissione regionale alla Pisana, ha illustrato 5 decreti del presidente della Regione per la nomina di altrettanti direttori, la cui discussione, il presidente della commissione Giuseppe Simeone, ha rimandato alla seduta che sarà convocata per giovedì 25 alle ore 12. Le nomine in esame prevedono due conferme e tre nuove indicazioni: Maria Paola Corradi verrebbe riconfermata all'Ares 118 e Giuseppe Quintavalle all'Asl Roma 4 (Civitavecchia); Adriano Marcolongo all'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, Stefano Lorusso all'Asl di Frosinone e Massimo Annicchiarico all'Azienda ospedaliera San Giovanni, sono le nuove proposte di Zingaretti.(Com)