Difesa: Tofalo (M5s) su Frecce tricolori, ambasciatori Italia nel mondo

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, commenta in una nota: "Le Frecce tricolori vincono il premio RafcteTrophy come miglior pattuglia acrobatica al Royal international Air tattoo di Fairford, in Uk, tra i più importanti air show d'Europa. Grazie ragazzi, per le emozioni che ci regalate! Siete - conclude - ambasciatori d'Italia nel mondo".(Com)