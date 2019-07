Tav: Silvestroni (Fd'I), presentata interrogazione a Toninelli su violenze in cantiere

- Il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti, Marco Silvestroni, annuncia in una nota: "Ho presentato insieme al collega Rotelli un'interrogazione in commissione Trasporti per chiedere risposte al ministro Toninelli in merito alla ripresa degli scontri e all'ennesima intollerabile aggressione al cantiere della Tav e, soprattutto, agli agenti delle Forze dell'ordine che lo presidiano. Il tema della Tav - continua - va affrontato e risolto con urgenza e chiarezza e non certamente con i no e le epurazioni tanto care ai Cinque stelle. Vogliamo tempi certi - conclude - sulla realizzazione della Tav, se Toninelli non è in grado di farlo si dimetta". (Com)