Consiglio comunale Milano: approvato all’unanimità divieto di lasciare animali al sole

- Vietato lasciare gli animali d’affezione all’aperto senza un’adeguata copertura. Lo prevede una delibera del consigliere comunale della Lega Gabriele Abbiati, votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Milano. Il testo ricorda che il regolamento comunale di tutela degli animali risale al 2005 e che “da allora non è più stata redatta e approvata alcuna revisione e che quindi alcuni riferimenti a tutele e sanzioni sono considerate superate o non adeguate rispetto all’attualità”. Constatato poi che “la cronaca ci informa periodicamente di casi di maltrattamento e di abbandono degli animali da affezione”, il Consiglio comunale invita il sindaco e la giunta a “provvedere al più presto a rivedere e aggiornare il Regolamento degli Animali attualmente vigente, prevedendo il divieto di detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizione di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un’adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione; il divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario e il divieto di tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazzi o balconi senza possibilità alcuna di accesso all’interno dell’abitazione o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza e comunque senza possibilità di integrazione con il nucleo familiare, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se posti all’interno dell’appartamento”. Non solo: nell’immediato, visto l’inoltrarsi dell’estate, l’Odg invita la giunta “a prevedere un’ordinanza temporanea urgente che vieti la tenuta di animali di affezione sui balconi o alla catena in spazi aperti, senza adeguata copertura nelle ore del meriggio, prevedendo sanzioni idonee”. (Rem)