Infrastrutture: Toninelli, a partire da Sicilia a chi mi attacca rispondo con lavoro e fatti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, informa su Facebook: "Prosegue il mio giro in Sicilia. A chi mi continua ad attaccare dicendo che sono l’uomo dei no rispondo con il lavoro e con i fatti". Il titolare del Mit quindi spiega: "A Caltanissetta ho incontrato le imprese subappaltatrici del comitato creditori di Cmc e le associazioni di categoria interessate dalle novità del decreto Sblocca cantieri. Abbiamo parlato - aggiunge - delle misure messe a punto dal governo per aiutare le ditte fornitrici in caso di crisi del contraente generale e far ripartire così i cantieri. Abbiamo affrontato insieme i nodi dell’attuazione della norma sul fondo Salva imprese, che contiamo di portare a termine entro fine mese, e ho ribadito il pieno impegno del governo al loro fianco. Mi ha fatto un immenso piacere - prosegue il ministro - sentire un imprenditore dire che con noi al governo ha constatato un cambio di passo che gli ha ridato fiducia. Una fiducia che non tradiremo: non ci fermiamo finché non avremo trovato una soluzione che ristori le imprese e faccia ripartire i lavori". (segue) (Rin)