Infrastrutture: Toninelli, a partire da Sicilia a chi mi attacca rispondo con lavoro e fatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Toninelli, "questa è la filosofia che ci ha spinto a rivedere in alcune parti il Codice degli appalti, per renderlo più efficace, e a inserire novità normative, con il decreto Sblocca cantieri, per far ripartire le tante opere ferme che ci sono in Italia. A Caltanissetta, ad esempio, ho fatto una visita al Tribunale e ho appurato con mano quante e quali siano state le difficoltà di chi ogni giorno difende la giustizia in stabili fatiscenti e lasciati all’incuria per anni, senza che nessuno facesse nulla per risolvere la situazione. Ora, grazie all’intervento del mio ministero dopo anni di stasi, con il provveditore Gianluca Ievolella abbiamo sbloccato i lavori non solo per l’ampliamento del Tribunale, ma anche per il rifacimento dello stabile attuale, che da anni si allaga alla prima pioggia. Di situazioni simili - rende noto il ministro - ce ne sono ovunque e il nostro, il mio lavoro, è far sì che questo Paese malandato rialzi la testa, con una manutenzione dell’esistente per troppo tempo rinviata, e con la realizzazione di opere veramente utili". (Rin)