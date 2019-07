Migranti: Salvini a Macron, venga a Roma per parlarne, Italia ha rialzato testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter scrive: "L'Italia ha rialzato la testa, non prende ordini e non fa la dama di compagnia: se Macron vuole discutere di immigrati venga pure a Roma". Il titolare del Viminale replica così al presidente francese che lo aveva attaccato per aver disertato la riunione sui migranti organizzata a Parigi. "Non si guadagna mai nulla non partecipando", aveva detto Macron. Riunione definita da Salvini "un errore di forma e di sostanza". (Rin)