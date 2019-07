Trasporti: Autostrade su sciopero generale, possibili disagi a caselli, sempre attivi varchi automatici e telepass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per mercoledì 24 luglio lo sciopero generale dei trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali. Lo ricorda Autostrade per l'Italia in una nota per poi informare che per la rete autostradale gestita che gestisce, lo sciopero potrebbe coinvolgere il personale di esazione di presidio ai caselli dalle ore 22 di martedì 23 luglio alle ore 22 di mercoledì 24 luglio. Durante lo sciopero, è dunque possibile che alcuni varchi per il pagamento manuale possano restare chiusi a causa dell'eventuale assenza degli esattori. Rimarranno invece sempre attivi i varchi dotati di cassa automatica e quelli Telepass. (segue) (Com)