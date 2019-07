Messico: chieste a Usa operazioni contro "crescente" traffico armi oltre sud della frontiera (2)

- Ebrard ha detto di aver chiesto "corresponsabilità" al vicino del nord, chiamato a "intervenire". "Pompeo mi ha manifestato l'interesse a contribuire", ha detto il ministro segnalando che le forze di sicurezza nazionali agiranno soprattutto nei passaggi di frontiera di Tijuana Ciudad Juarez, Nuevo Laredo, Reynosa e Matamoros. Il paese latino, ha segnalato Ebrard, ha registrato negli ultimi tempi un aumento del 122 per cento delle armi d'assalto e del 9 per cento delle armi di piccolo calibro e dei fucili. Il Messico è da molto tempo impegnato a denunciare il traffico di armi in arrivo dagli Stati Uniti. Una polemica che spesso si accompagna con la denuncia da parte Usa dell'ingresso dal Messico di sostanze stupefacenti ed elementi criminali. Più di recente il tema della frontiera è divenuto caldo per la questione delle migrazioni di centroamericani verso il nord del continente, che Washington definisce una "emergenza nazionale". (segue) (Mec)