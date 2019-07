Albania-Kosovo: presidente Meta visita Haradinaj a Pristina dopo convocazione dal Tribunale speciale dell'Aja (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parere dell'ex premier kosovaro, "i processi che sta attualmente attraversando il Kosovo, il comune impegno di fronte alle sfide rafforza il fattore albanese", sono stati al centro del colloquio con Meta. Lo scorso lunedì, dopo l'annuncio delle dimissioni di Haradinaj, il presidente albanese aveva scritto di sentirsi "fiero" di lui e di essere "convinto nella sua innocenza. Non c'è perfidia e pressione che può abbattere l'uomo di Stato e l'eroe della nazione", ha sottolineato Meta, aggiungendo che "da oggi tutti dobbiamo dormire meno, preoccuparsi di più ed unirsi con più forza, per fare in modo che la pace, la sicurezza e il nostro futuro europeo, in Kosovo e nella nostra regione, non vengano messe a rischio", ha ribadito il presidente albanese. (Kop)