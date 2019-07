Kosovo: premier Haradinaj oggi da presidente Thaci per presentare dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dimissionario del Kosovo Ramush Haradinaj dovrebbe presentare ufficialmente le sue dimissioni oggi davanti al presidente Hashim Thaci. Il quotidiano "Koha" riferisce intanto che, dopo l'annuncio delle dimissioni venerdì, Haradinaj ha continuato a svolgere le sue funzioni ufficiali partecipando nel fine settimana alla cerimonia per l'inaugurazione di un memoriale a Rahovec. Il presidente del parlamento, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, ha definito in conferenza stampa le dimissioni di Haradinaj "una sua scelta personale" di cui non era stato informato in precedenza. "Al momento sono inevitabili elezioni anticipate. Il Pdk è pronto per le elezioni non appena saranno annunciate. Quello che possiamo discutere ora è solo la loro data", ha dichiarato Veseli. (segue) (Kop)