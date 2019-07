Kosovo-Usa: ambasciatore Kosnett, amicizia va oltre singoli partiti o leader

- L'amicizia tra Stati Uniti e Kosovo non dipende da un partito politico o da un singolo leader: lo ha dichiarato oggi a Pristina l'ambasciatore statunitense, Philip Kosnett, intervenendo nel corso di un evento per il compleanno del senatore statunitense Bob Dole. "I nostri governi potrebbero non concordare sempre sulle politiche, ma la partnership tra Stati Uniti d'America e Kosovo cresce; servirà molto lavoro per mantenere le nostre posizioni sulle stesse linee", ha detto l'ambasciatore Usa. "Al contempo, abbiamo visto che l'amicizia stabile tra il popolo degli Stati Uniti e il popolo del Kosovo non dipende da un partito politico o da un singolo leader", ha dichiarato Kosnett.(Kop)