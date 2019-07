I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: fonti stampa, 8 settembre elezioni anticipate - Le elezioni anticipate in Kosovo si terranno l'8 settembre: è quanto rivelano oggi fonti della presidenza kosovara citate dall'emittente "Rtk". Secondo tali fonti, il presidente Hashim Thaci ha deciso, in base alle scadenze costituzionali e legali,. di annunciare elezioni parlamentari anticipate l'8 settembre. In base ad alcune interpretazioni legali, le elezioni straordinarie devono tenersi non prima di 30 giorni e non dopo 45 giorni dalla fine della legislatura. Le elezioni anticipate sono lo scenario politico apertosi in Kosovo dopo le dimissioni annunciate venerdì dal premier Ramush Haradinaj, il quale è atteso oggi dal presidente Thaci per la consegna della lettera con la quale rimette ufficialmente l'incarico. (segue) (Res)