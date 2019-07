Asti: Taxibus, servizio potenziato per due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 5 a sabato 17 agosto, periodo in cui non saranno attive le linee di trasporto extraurbano, nelle giornate feriali di lunedì, mercoledì e sabato, il collegamento tra la città di Asti e le frazioni di Quarto, Valenzani, Revignano e Montemarzo sarà garantito dal servizio Taxibus che viene potenziato rispetto alla regolare attività di tutto l’anno. Promosso da Comune di Asti e Asp, il servizio prevede che, alle ore 8 circa del giorno successivo a quello di prenotazione, il Taxibus sia presente nella frazione indicata, alla fermata Asp scelta. Il taxi arriverà ad Asti, in piazza Alfieri, e ripartirà alle ore 12 dallo stesso punto per riaccompagnare gli utenti. La prenotazione del Taxibus, da effettuarsi il giorno feriale precedente l’utilizzo, può essere richiesta a partire da sabato 3 agosto, tra le ore 8 e le ore 12, telefonando al Movicentro di via Artom 10 (0141/434711). Il costo del servizio è di 1,20 Euro, identico a quello di corsa semplice su linea urbana. Durante il periodo estivo è inoltre confermato al sabato il servizio Taxibus che trasporta in città gli abitanti di San Grato, Serravalle, Mombarone, Valleandona e Vaglierano. (Rpi)