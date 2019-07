Sant’Antimo (Na): Chiariello (FI), Russo paga disprezzo per le istituzioni

- "Lo scioglimento del Comune di Sant'Antimo è una buona notizia, frutto di un lavoro politico di opposizione attenta e rigorosa, ma soprattutto figlia della disamministrazione e della pervicacia di un sindaco che non ha esitato, sin dal suo insediamento, a piegare le istituzioni e la città al suo volere per conseguire i suoi personalissimi e familistici interessi politici". Così il consigliere Corrado Chiariello, coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo, ha commentato la notizia dello scioglimento dell'amministrazione comunale santantimese. "Non stapperemo bottiglie perché quando un comune viene sciolto c'è sempre poco da festeggiare: lavoreremo viceversa per costruire le migliori condizioni per riscattare una cittadina dalla storia, dalle tradizioni e dalle potenzialità straordinarie devastata da certa malapolitica", ha sottolineato Chiariello. (Ren)