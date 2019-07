Imprese: Bussolati (Pd) su Unicredit, governo litiga e altra azienda rischia migliaia di esuberi

- Pietro Bussolati, responsabile Imperse della segreteria del Partito democratico, denuncia in una nota: "Mentre il governo continua a litigare sul nulla e si allontana con la sua propaganda ogni giorno dai cittadini un'altra azienda, in questo caso Unicredit, così come paventato da alcuni sindacati, corre il rischio di trovarsi di fronte ad un numero di esuberi tra le 8 mila e le 12 mila unità. Il governo, dal canto suo - sottolinea - si deve attivare immediatamente convocando le parti sociali in virtù della delicatezza della vicenda. Ci sono numerosi aspetti da chiarire. Vorremmo infatti capire se 'l'efficienza' del gruppo di cui parla l'ad Mustier si riduce esclusivamente ad una drastica operazione di tagli e, nel caso malaugurato ciò fosse vero, se questi saranno concentrati prevalentemente nelle sedi italiane. Non sarebbe accettabile che il nostro Paese non fosse più centrale nelle strategie dell'Azienda. In tutti i casi i processi di efficientamento, in virtù delle nuove tecnologie, sono in atto ovunque, ma non è possibile che ciò si traduca in vantaggi economici per pochi e oneri per la collettività. E per oneri non intendiamo solo l'aspetto economico, precisa Bussolati -, ma anche quello sociale che sembra essere stato da troppi espunto dall'agenda politica". (Com)