Albania: presidente parlamento, irreversibile processo di riforma giudiziaria

- La riforma giudiziaria in Albania è un processo irreversibile e su cui non possono esserci negoziati di alcun tipo: lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci, in un'apposita attività svoltasi in occasione dell'anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale, il 22 luglio del 2016, delle profonde modifiche costituzionali, tese ad un radicale cambiamento del sistema giudiziario, ritenuto tra i più corrotti del paese. Il presidente della commissione parlamentare ad hoc, il quale dal 2014, ha guidato l'intero processo della riforma, Fatmir Xhafaj, ha dichiarato da parte sua che "essa rappresenta le nuova fondamenta non di una nuova istituzione, ma di un intero potere nuovo, che sta prendendo vita parallelamente al vecchio potere corrotte che se ne sta andando". (segue) (Alt)