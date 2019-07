Albania: presidente parlamento, irreversibile processo di riforma giudiziaria (2)

- Tramite un post su Facebook, il capo dello Stato Ilir Meta, che all'epoca dell'approvazione della riforma era presidente del parlamento, si è detto "fiero di aver insistito sulla sua approvazione con il consenso di tutte le forze politiche, per non permettere, il controllo del sistema attraverso le modifiche costituzionali", con un chiaro riferimento alla maggioranza del premier socialista Edi Rama, la quale, a suo parere, avrebbe tentato una riforma unilaterale. La modifica di quasi un terzo della Costituzione ottenne nel luglio del 2016 il sostegno dei 140 membri del parlamento. "Grazie a ciò, il paese ha ottenuto la raccomandazione per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea", ha sottolineato Meta, il quale ha duramente criticato nelle ultime settimane, l'attuazione della riforma, accusando direttamente il premier di aver messo sotto il proprio controllo le nuove istituzioni del sistema giudiziario. (segue) (Alt)