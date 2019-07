Italia-Repubblica Dominicana: incontro intergruppo parlamentare con ambasciatore Canepari

- Si è svolto questa mattina, a Montecitorio, una riunione operativa tra i membri dell’intergruppo parlamentare Italia – Repubblica Dominicana, l’ambasciatore italiano a Santo Domingo, Andrea Canepari e la rappresentante dell’ambasciata dominicana a Roma, Gina D’Alessandro Ricart. Durante l’incontro, presieduto da Iolanda Di Stasio e alla presenza dei deputati Fucsia Nissoli Fitzgerald, Ciro Maschio e Giuseppina Occhionero, si è discusso delle possibili azioni da intraprendere per rafforzare la presenza delle eccellenze commerciali e industriali italiane nel Paese caraibico. “L’Italia, da sempre presente nell’isola caraibica con una numerosa comunità che vanta la presenza di validi imprenditori e commercianti, si trova adesso ad affrontare nuove sfide nel settore industriale e commerciale che vanno colte senza indugio - hanno dichiarato i partecipanti - il mercato dominicano si è dimostrato sensibilmente interessato al made in Italy, in tutte le sue sfaccettature, dal settore edile a quello enogastronomico, passando per l’industria automobilistica. Questa sensibilità vogliamo diventi un’opportunità da far cogliere ai nostri imprenditori, la Repubblica Dominicana è un Paese amico che sta crescendo e nel quale possiamo avere un ruolo cruciale”. (Com)