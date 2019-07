Trasporti: Morelli (Lega) su caos treni, sabotaggio in linea con cultura del no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Trasporti afferma in una nota: "Il sabotaggio della linea Alta velocità è un atto gravissimo, che trova brodo di coltura tra chi non accetta neppure l'evidenza di opere infrastrutturali fondamentali per il nostro territorio. Una volta acciuffati - conclude - i sabotatori devono essere condannati a pene severissime, perché si tratta di terrore". (Com)