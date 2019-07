Tav: Meloni, per Fd'I è Toninelli a dover essere licenziato

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara in una nota: "Toninelli licenzia Pierluigi Coppola, componente della commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti di effettuare l'analisi costi-benefici del Tav e che aveva criticato l'esito negativo. Per Fratelli d'Italia - afferma - è Toninelli a dover essere licenziato: un ministro pagato dagli italiani per dire no e fermare le grandi opere. Sì Tav, sì Coppola: no epurazioni targate M5s".(Com)