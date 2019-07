Botticelle: Pacetti (M5s), nostro dovere è tutelare animali, presto regolamento in Aula

- "Abbiamo il dovere di tutelare i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private. Per questo la sindaca Virginia Raggi ha appena firmato una nuova ordinanza che vieta la circolazione delle cosiddette ‘botticelle’ nelle giornate caratterizzate da forti ondate di calore, con livello di rischio 3". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. "Da oggi e fino al 30 settembre, nei giorni particolarmente caldi, i veicoli a trazione animale - aggiunge Pacetti - potranno circolare dopo le 18 e solo se le temperature scenderanno al di sotto dei trenta gradi centigradi. Il dipartimento nazionale della Protezione civile provvede a diramare il bollettino delle ondate di calore ogni giorno ed è possibile consultarlo sul sito del ministero della Salute. Vi avevamo promesso che non ci saremmo arresi e non lo abbiamo fatto. Prima dell’estate arriverà in Aula - conclude Pacetti - anche il regolamento del M5s. Avanti così". (Rer)