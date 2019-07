M5s: Meloni, mandato zero? Ennesima presa in giro per rimanere attaccati a poltrona

Roma, 22 lug 18:39 - (Agenzia Nova) - Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook: "Il Movimento cinque stelle, per aggirare la regola dei due mandati, introduce il 'mandato zero'. L'hanno chiamato così perché - ironizza - 'ennesima presa in giro nei confronti dei nostri elettori per rimanere attaccati alla poltrona' evidentemente era troppo lungo".