Governo: Mulè (FI), per incontro Salvini-Di Maio serve puntata speciale 'C'è posta per te'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ironizza su Twitter: "Più che l'interloquente (quanto evanescente) Conte, ci vorrebbe una puntata speciale di 'C'è posta per te' con una Maria De Filippi particolarmente in forma per provare a far incontrare e parlare Di Maio e Salvini: che facciamo, apriamo la busta? Perditempo". (Rin)