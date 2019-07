Cultura: la Collezione d'arte contemporanea della Farnesina compie 20 anni

- La Collezione d'arte italiana contemporanea della Farnesina compie vent'anni e per festeggiare questo importante anniversario, in occasione della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, verranno esposte 21 nuove opere di "classici" del Novecento e di giovani artisti. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota. Tra le nuove opere, insieme a Campigli, Burri, Greco, Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, le installazioni di "sculture di dati" provenienti dal web di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi, le sperimentazioni tra arte e scienza di Luca Pozzi e la video esperienza immersiva di Carola Bonfili. Le opere sono illustrate nel volume "Oltre i confini – I vent'anni della Collezione Farnesina 1999-2019: Le nuove acquisizioni". Il catalogo d'arte è introdotto dagli scritti dell'ambasciatore Umberto Vattani, che ideò la collezione, Greta Alberta Tirloni, Paolo Serafini e da Cesare Biasini Selvaggi. (segue) (Com)