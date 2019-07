Cultura: la Collezione d'arte contemporanea della Farnesina compie 20 anni (2)

- "A vent'anni dalla sua istituzione, la collezione concorre in modo determinante all'idea di un paese che si fa 'sistema' intorno alle proprie eccellenze creative ed è divenuta un elemento di forza e di identità nelle attività quotidiane di diplomazia culturale svolte da questa amministrazione", ha commentato il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni. "La Collezione continuerà a essere al centro di attività (conferenze ed eventi internazionali, mostre, aperture al pubblico, partecipazione a giornate celebrative, servizi online per rendere più fruibile il patrimonio esposto) che sempre più caratterizzano il ministero degli Esteri come 'struttura di servizio' a disposizione del Sistema paese", ha concluso Belloni. La collezione si compone di oltre 470 opere, alcune di proprietà e altre concesse in comodato d'uso gratuito, di più di 250 artisti e copre l'intero arco di storia dell'arte italiana dagli anni '50 del secolo scorso ai giorni nostri. Nel 2017 è stata insignita del premio "Mecenati del XXI secolo – Institutional Art Awards" come migliore collezione d'arte nelle Istituzioni pubbliche. (Com)