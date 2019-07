Brasile: navi iraniane bloccate in porto, governo mette in guardia compagnie petrolifere da rischio sanzioni

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo ha messo in guardia le compagnie petrolifere brasiliane sui possibili rischi connessi all'eventuale rifornimento delle due navi cargo iraniane che hanno chiesto di attraccare nel porto di Paranaguá, nello stato del Paraná per rifornirsi di carburante. "Esiste questo problema. Gli Stati Uniti hanno imposto l'embargo contro l'Iran. Le imprese brasiliane sono state avvisate del problema e del rischio che corrono in questo senso", ha dichiarato Bolsonaro al quotidiano "O Globo" nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Brb)