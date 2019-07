Brasile: navi iraniane bloccate in porto, governo mette in guardia compagnie petrolifere da rischio sanzioni (2)

- La dichiarazione arriva a pochi giorni di distanza dalla comunicazione ufficiale della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che ha rifiutato di rifornire due imbarcazioni di proprietà di una società di Teheran inserita nella lista di quelle colpite dall'embargo degli Stati Uniti. Bolsonaro ha affermato di non aver discusso la questione con il presidente statunitense, Donald Trump, e che la compagnia petrolifera ha agito in conformità con le misure imposte dal governo degli Stati Uniti. "Ci sono alcune cose di cui non c'è bisogno di parlare, siamo allineati con la politica degli Stati Uniti, quindi sappiamo cosa fare", ha concluso Bolsonaro, riporta il quotidiano "Infobae". (segue) (Brb)