Brasile: navi iraniane bloccate in porto, governo mette in guardia compagnie petrolifere da rischio sanzioni (4)

- Dopo il rifornimento, le imbarcazioni avrebbero trasportato in patria mais brasiliano. Le navi sono ferme al largo del porto di Paranguá dall'inizio di luglio. Il carico è stimato intorno ai 45 milioni di real. In una dichiarazione rilasciata venerdì, la società esportatrice che noleggia le navi (il cui nome non è stato diffuso) afferma che la sanzione non si applica ai prodotti alimentari e agricoli. La società si è rivolta alla Corte suprema chiedendo che i giudici riconoscano la natura del carico ordinando il rifornimento dei mercantili. L'Iran è il più grande acquirente di mais brasiliano. Nella prima metà di quest'anno il paese ha importato 2,5 milioni di tonnellate di cereali, lo stesso volume acquistato nello stesso periodo dell'anno scorso. Il paese asiatico è anche uno dei principali importatori di soia e carne in Brasile. (Brb)