Milano: Scavuzzo, mi aspetto effetto deterrente da provvedimento ordini allontanamento

- La vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, a margine della seduta del Consiglio comunale, ha illustrato la proposta approvata oggi pomeriggio dalla giunta comunale di ampliamento delle aree in cui si possono emettere gli ordini di allontanamento. "Questa estensione - ha riferito Scavuzzo - è il frutto di un lavoro di analisi e di un confronto con tutti i soggetti coinvolti dal tema della sicurezza integrata: la Polizia Locale e le forze dell'ordine, i municipi, le associazioni di categoria, i comitati e i cittadini. A partire dall'autunno scorso abbiamo promosso assemblee di prossimità e incontri con i cittadini in tutti i municipi: un'occasione importante per ascoltare e confrontarci con chiunque volesse dialogare con l'amministrazione, fare proposte, segnalazioni e far emergere criticità". Anziché scegliere alcune aree sensibili, il Comune ha preferito stabilire i criteri utili a individuarle, come la vicinanza a scuole, aree verdi o ad alta frequentazione turistica, ospedali, in sostanza - ha spiegato Scavuzzo - "i luoghi in cui le persone hanno bisogno di potersi muovere in libertà senza che ci sia nessuno che glielo impedisce. L'idea è che se ci sono dei comportamenti che non rendono fruibili delle aree, queste aree, distribuite in tutta la città, sono tutte aree sensibili". (segue) (Rem)