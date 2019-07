Milano: Scavuzzo, mi aspetto effetto deterrente da provvedimento ordini allontanamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesindaco e assessore alla Sicurezza ha indirettamente risposto anche a chi ha criticato la giunta per aver adottato il provvedimento in ritardo rispetto ad altri Comuni del Milanese. "Non avevamo ancora utilizzato questo strumento, nella fatica di capire come farlo. Adesso ci siamo attrezzati, per provare a vedere se a Milano può essere uno strumento che aiuta le forze dell'ordine e la polizia locale a essere più efficaci sul territorio e questo è l'obiettivo", ha detto Scavuzzo. I tempi per l'effettiva entrata in vigore dipendono dal Consiglio comunale. "Abbiamo fatto una riunione straordinaria di giunta oggi, perché altrimenti avremmo strozzato i lavori dell'Aula. Adesso sarà il Consiglio a decidere se vuole accelerare o se vuole discuterne di più. In ogni caso credo che ci sia bisogno di un approfondimento in Consiglio, per capire con che ratio è nata questa delibera e poi io mi darei 6-10 mesi per capire che tipo di risposta si riesce ad avere", ha detto Scavuzzo. Tra qualche mese, quindi, la giunta farà il punto sull'efficacia del provvedimento. "Misurarla non è semplice, perché c'è il percepito e il reale", ha spiegato la vicesindaco, precisando - rispetto all'area del cosiddetto "boschetto di Rogoredo" - che "è impossibile pensare che il problema dello spaccio di stupefacenti o di consumo di droga si possa risolvere con degli ordini di allontanamento. Ci vuole anche un po' di senso di realtà". (segue) (Rem)