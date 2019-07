Milano: Scavuzzo, mi aspetto effetto deterrente da provvedimento ordini allontanamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai giornalisti che le chiedevano se si aspetta che con l'ampliamento delle aree per gli ordini di allontanamento aumentino i Daspo, Scavuzzo ha risposto: "Non so fare una previsione. Credo che ci sarà un importante effetto deterrenza. Più che un aumento significativo dei Daspo, può esserci un aumento significativo degli ordini di allontanamento". L'ordine di allontanamento, elevato dalla polizia locale o dalle forze dell'ordine, può durare fino a un massimo di 48 ore. I casi di reiterazione vengono poi comunicati alla Questura ed è il questore a valutare se emettere il cosiddetto Daspo, che può durare fino a sei mesi. "Dei 290 ordini di allontanamento elevati dal 2017 ad oggi a persone che hanno reso impossibile la vita a chi transitava, come parcheggiatori abusivi, venditori abusivi molesti, persone che abbandonano rifiuti in grande quantità o che impediscono con l'occupazione abusiva di salire sui mezzi pubblici, circa dodici si sono trasformati in Daspo", ha riferito Scavuzzo. Un'ultima precisazione della vicesindaco ha riguardato la popolazione rom, sinti e camminanti: "La legge è uguale per tutti: laddove ci sono dei comportamenti che rientrano in quelli elencati da parte di persone di etnia rom sinti o camminanti, prenderanno anche queste l'ordine di allontanamento, ma non è un comportamento contro un gruppo". (Rem)