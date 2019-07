Milano: chiedeva pizzo di 10 euro al giorno a venditori ambulanti, arrestato

- Un cittadino bengalese di 31 anni è stato arrestato giovedì scorso, in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché resosi responsabile di estorsione nei confronti di almeno cinque persone nell'area della Stazione Centrale. L'uomo con violenza fisica e minacce di morte, pretendeva il pagamento di un "pizzo" di 10 euro al giorno da parte di altri cittadini bengalesi che esercitavano attività abusiva di venditori ambulanti in piazza Duca d'Aosta. Le vittime, esasperate dai comportamenti estorsivi, hanno presentato denunce presso il commissariato di Polizia Garibaldi-Venezia. Dalle segnalazioni gli agenti sono riusciti ad identificare l'autore e richiedere una misura cautelare urgente eseguita giovedì scorso. (Rem)