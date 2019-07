Trasporti: Toninelli, io ministro di blocchi stradali? Salvini è ministro che non blocca Ong

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, replica al titolare del Viminale: "Se io sono il ministro dei blocchi stradali è come dire che Salvini è il ministro che non blocca le Ong". Così il responsabile dei Trasporti in un punto stampa da Caltanissetta dove si trova per sbloccare cantieri come quelli della viabilità secondaria siciliana con il commissario, la Ragusa-Catania, il fondo salva imprese per accelerare i grandi lavori Cmc.(Rin)