Grecia: ministro Sviluppo Georgiadis, lancio del progetto turistico per Elliniko entro il 2019

- Il nuovo governo greco intende accelerare il processo di regolamentazione per il piano di investimento turistico nell’aera dell’ex aeroporto di Elliniko possa essere lanciato entro la fine dell’anno. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo e degli Investimenti greco, Adonis Georgiadis, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. La società greca Lamda vuole trasformare l'area dell’aeroporto dismesso in un complesso residenziale di lusso, con hotel, un porto turistico e un casinò per un costo totale di circa 8 miliardi di euro (8,97 miliardi di dollari). Ma il progetto, parte dell’accordo per l’epoca post piano di salvataggio tra la Grecia e i suoi creditori, ha subìto ritardi burocratici negli ultimi anni anche a causa dello stato di interesse culturale di alcune parti del sito. Georgiadis ha detto che il suo ministero accelererà il processo di rilascio delle licenze in modo che Lamda possa affittare la proprietà dallo Stato e iniziare i lavori di costruzione. (Gra)