Carceri: Fico, società che recupera minori recupera se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, informa su Facebook: "Nell'istituto penitenziario minorile di Nisida a Napoli - che ho visitato stamattina - i ragazzi sono accompagnati in percorsi di studio e formazione professionale. Ho potuto osservare da vicino le attività che svolgono in diversi laboratori come quelli di pasticceria, arte presepiale, oppure quello di ceramica che per esempio ha promosso l’avviamento lavorativo di alcuni dei giovani che lo hanno frequentato. Imparare un mestiere, seguire percorsi scolastici e di crescita culturale è - sottolinea la terza carica dello Stato - fondamentale per costruire nuove opportunità di vita. Ed è davvero un lavoro straordinario e mirato quello che viene fatto qui, e che le istituzioni devono sostenere. Perché un minore che commette reati è un minore a cui è stato rubato un futuro, a cui è stata tolta la possibilità di scegliere, ma che allo stesso tempo ha ancora una vita davanti. E noi - conclude Fico - dobbiamo essere consapevoli che una società che recupera questi ragazzi è una società che recupera se stessa". (Rin)