Sicurezza: assessore De Corato, Sala si ricorda di Daspo, ma dimentica zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato commenta in una nota l’arresto di un 31enne bengalese che imponeva il pagamento di un “pizzo” a dei connazionali ambulanti che vendevano la loro merce in Stazione Centrale. “Altro che ‘Centrale Distict’, questo ennesimo episodio certifica che la zona della stazione, come anche altre aree della città, sono diventate l’’llegal District”. L’ex vicensindaco di Milano interviene sulle dichiarazioni del sindaco di Milano sul Daspo urbano, tema approdato nella riunione di giunta odierna. “Oggi, con più di due anni di ritardo Sala - sottolinea De Corato - si ricorda del Daspo, mentre sulle zone rosse c'è il silenzio colposo del sindaco. Siamo al paradosso: venditori abusivi che denunciano il pizzo per poter continuare a stare in Stazione a vendere illegalmente. Manca - conclude l’esponente di Fratelli d’Italia - solo l'usucapione dell'area e poi le abbiamo davvero viste tutte”. (Com)