Reddito cittadinanza: M5s, De Luca blocca assunzione navigator, condanna Campania a emarginazione

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, sottolineano in una nota congiunta: "Ci sono 471 persone, laureate e vincitrici di regolare concorso, che in Campania non possono iniziare a lavorare nei Centri per l'impiego per l'irresponsabilità del governatore Vincenzo De Luca (Pd). I navigator - spiegano - sono una parte fondamentale del progetto Reddito di cittadinanza, è assurdo che De Luca, nonostante la protesta che è andata in scena oggi davanti a palazzo Santa Lucia, continui a mettersi di traverso dopo che in Conferenza Stato-Regioni si è impegnato a sottoscrivere lo schema di convenzione per il loro lavoro. In una Regione con uno dei più alti tassi di disoccupazione d'Europa la giravolta dell'esponente dem - attaccano - assume le sembianze di una rappresaglia politica e questo è per noi è inaccettabile. De Luca sia responsabile, così come lo sono stati gli altri 19 presidenti, e la smetta di giocare sulla pelle dei lavoratori e dei disoccupati. Dia subito il proprio via libera alle assunzioni dei navigator, la Campania - concludono - non può e non deve rimanere indietro". (Com)