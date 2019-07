Sicurezza: Milano Progressista, delibera ordini allontanamento soffia su presunta insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare di maggioranza Milano Progressista in una nota sottolinea le proprie riserve sulla delibera di giunta che individua le aree urbane per gli ordini di allontanamento. "Lo scorso 10 giugno, come gruppo consiliare avevamo posto alcune domande di merito sull'efficacia e sull'utilità di questi provvedimenti. Erano le nostre domande dettate dalle perplessità che ci avevano destato queste norme norme fin dalla loro prima introduzione con Minniti. I contenuti della delibera per come riportati dalla vicesindaco non hanno affatto risolto i nostri seri dubbi di merito. Il vero rischio nell'emanare queste norme 'manifesto' è, infatti, di apparire rassicuranti per i cittadini che vivono nelle zone più esposte ma di arenarsi poi in atti di difficile e faticosa applicazione quando di totale inefficacia reale", commentano i consiglieri. "La legge, per altro, mischia in un unico calderone comportamenti e/o violazioni di legge diversissimi tra di loro, lasciando troppi ampi margini di discrezionalità per chi dovrà intervenire in concreto e ponendo le basi per eventuale illegittimità degli atti adottati. Le nostre riserve sono quindi rispetto a una scelta che rischia di apparire ideologica e ci trascina su un terreno culturale che non è il nostro e su cui saremo sempre perdenti rispetto a chi, da anni, soffia sulla presunta insicurezza delle città, nonostante il calo continuo e costante dei reati ed è una scelta, ribadiamo, che ci appare inefficace perfino rispetto agli obiettivi dichiarati", prosegue Milano Progressista. (segue) (com)