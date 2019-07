Sicurezza: Milano Progressista, delibera ordini allontanamento soffia su presunta insicurezza (2)

- "Il sano pragmatismo cui siamo soliti - hanno aggiunto i consiglieri - ci spingeva e ci spinge a chiedere che questo provvedimento, sulla cui necessità ancora ci interroghiamo, fosse il più puntuale possibile e inserito in una normazione più ampia ed articolata che, ad esempio, valorizzasse aspetti positivi del medesimo decreto Minniti a partire dalle politiche di sicurezza partecipata oppure rendesse possibili interventi rapidi e radicali su aree fonte di insicurezza e degrado (ad esempio sugli stabili abbandonati all'incuria). Invece che accettare di sostituirsi alle istituzioni preposte per quanto riguarda l'ordine pubblico occorre destinare ancora più risorse e attenzione a quanto ci compete naturalmente: promozione di coesione sociale e riqualificazione e e rigenerazione degli spazi urbani". "Pensiamo che sul tema Milano possa e debba porsi l'obiettivo di essere all'avanguardia come ha sempre saputo fare in questi anni. Proprio nei prossimi giorni rischiano di riversarsi in città centinaia di senza dimora a causa della chiusura, pur se programmata da tempo e legata allo scadere dei fondi destinati, di alcuni centri di accoglienza che si sommerebbero ai richiedenti asilo buttati in strada da Salvini, per deliberata propaganda politica in questo caso. Potremmo partire dal trovare soluzione a questa vicenda evitando che molti cittadini e migranti si trovino abbandonati e senza prospettive. Sarebbe certamente un contributo teso a prevenire situazioni di potenziale difficoltà e insicurezza diffusa in alcune zone della città", conclude la nota. (com)