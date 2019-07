Milano: Bedori (M5S), ringrazio Bonisoli, città merita vero Museo della Resistenza

- La consigliera M5S, Patrizia Bedori commenta in una nota le dichiarazioni del ministro ai beni e alle attività culturali Alberto Bonisoli in merito al Museo della Resistenza di Milano: "Ringrazio il Ministro Bonisoli per l'attenzione che continua ad avere nei confronti della città di Milano. Oggi ha fatto un'importante apertura al Comune per quanto riguarda il Museo della Resistenza che, per Palazzo Marino, dovrebbe essere collocato negli spazi ora utilizzati dalla Casa della Memoria. Uno spazio inadeguato: Milano è medaglia d'oro alla Resistenza e si merita un museo all'altezza di questa onorificenza. Le parole del Ministro confermano - contrariamente alle recenti polemiche create dalla Giunta Sala - ancora una volta la disponibilità del Governo a lavorare insieme alle amministrazioni locali, nel mero interesse dei cittadini". (com)