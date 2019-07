Autonomia: Fontana, pronti a riforma che dia più servizi e non danneggi nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook torna a chiarire la sua posizione sull'autonomia: "Con determinazione va spiegata la verità sull'autonomia. È importante smontare le fake news. Siamo per una riforma che non danneggi nessuno e si occupi di vita reale. Vogliamo più responsabilità per dare più servizi ai cittadini e più efficacemente". "Siamo certi - conclude il governatore lombardo - che tutte le persone serie, a Nord come a Sud, sapranno accettare la sfida della modernità". (com)