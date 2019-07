Sport: torna il "MonzaFuoriGP2019", dal 5 all'8 settembre tanti eventi in città

- Manca poco più di un mese all'arrivo del grande circus della Formula 1 in città e il Comune di Monza scalda i motori in vista di #MonzaFuoriGP2019, da giovedì 5 a domenica 8 settembre, l'appuntamento dedicato al più grande evento sportivo dell'anno del nostro Paese. "Per un weekend Monza diventa "motor city", la capitale mondiale dei motori - dichiara il Sindaco Dario Allevi - Le parole d'ordine del #MonzaFuoriGP sono: tradizione e innovazione. Con la mente e con il cuore guardiamo al GP, al "nostro" GP, che dal 1922 ha reso famosa Monza nel mondo e regala ogni anno emozioni uniche e irripetibili a milioni di appassionati. Ma il nostro è uno sguardo che guarda al futuro: vogliamo portare l'Autodromo in città per far vivere a tutti, cittadini e turisti, quel "mondo" unico di adrenalina, passione e energia che è il Circus della Formula 1. Un'atmosfera che famiglie e bambini potranno ritrovare in questa edizione del #MonzaFuoriGP". Mentre si sta lavorando agli ultimi dettagli, #MonzaFuoriGp2019 conferma i grandi momenti di intrattenimento per tutti i gusti: dagli intramontabili Jo Squillo e Alan Sorrenti sabato 7 settembre faranno ballare il pubblico con i successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, all'esibizione della finalista della trasmissione TV Amici di Maria De Filippi, Martha Rossi, dalle performance di due maghi e illusionisti, Davide Vicini e Grande Mago di Zelig alla tappa del campionato italiano di Urban Trial. E poi ancora quattro giorni di street food e musica live in piazza Cambiaghi, le eleganti e raffinate cene stellate in piazza del Carrobiolo, la presentazione ufficiale dell'AC Monza in piazza Trento e Trieste e la musica di Radio Number One. (segue) (com)