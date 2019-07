Sport: torna il "MonzaFuoriGP2019", dal 5 all'8 settembre tanti eventi in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni che sono pieni di eventi e personaggi del mondo dei motori per Rmc Motorsport Passion. Si comincia il giovedì 5 settembre alle ore 19.30 con l'inedito show "Chef da Corsa", il contest ai fornelli di quattro grandi cuochi della F1 che porteranno in piazza quello che accade nei motorhome nel paddock svelando, oltre a ricette da corsa, alcuni aneddoti segreti relativi al mondo delle gare. Ci sarà una giuria d'eccezione con la presenza di Vitantonio "Tonio" Liuzzi, ex pilota di F1 che oggi fa il ristoratore. La sfida sarà trasmessa in diretta TV sul circuito La6 (canale 86). La tre giorni di RMC Motori Motorsport Passion, in collaborazione con Epickonomia, start up innovativa nel settore della comunicazione e degli eventi, proseguirà venerdì 6 settembre alle ore 19 con lo spettacolo teatrale "Piloti di altri tempi", scritto diretto e interpretato da Siegfried Stohr, ex pilota di F1 con la Arrows. Sabato 7 settembre gran finale con grandi ospiti per le premiazioni "MotorSport Passion 2019". Attesi Lapo Elkann con il suo nuovo progetto Garage Italia, Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e oggi presidente Lamborghini, e l'ex ferrarista Jean Alesi. In programma un tributo a Gabriele Rumi, proprietario della Fondmetal, protagonista del Circus agli inizi degli anni Novanta. Rumi, scomparso nel 2001, simbolo di una F.1 romantica, avrebbe compiuto 80 anni proprio nei giorni del Gp. Senza dimenticare il territorio con un omaggio all'opera di Ercole Colombo, icona dei fotoreporter mondiali, al suo 50° Gran Premio di Monza. Per il primo anno i Boschetti Reali faranno il loro ingresso nel #MonzaFuoriGP2019, ospitando le dimostrazioni delle associazioni sportive e uno street-food d'eccellenza "Arrosticini vs Bombette" per sentirsi ancora in vacanza e gustare specialità alla brace preparate dai maestri del bbq. Il tutto condito da spettacoli e musica live. L'importante ricorrenza sarà celebrata a partire da martedì 23 luglio con l'installazione di bandiere dedicate all'ingresso delle principali vie della città. Poste Italiane, inoltre, emetterà durante i giorni del GP l'annullo filatelico su cartoline a tiratura limitata create appositamente per l'evento, in piazza Roma. (segue) (com)