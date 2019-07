Sport: torna il "MonzaFuoriGP2019", dal 5 all'8 settembre tanti eventi in città (3)

- "Dedichiamo questa edizione di #MonzaFuoriGP ai novant'anni del Gran Premio d'Italia - spiega l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo - Una storia lunga quasi un secolo che sarà raccontata per immagini in una mostra fotografica allestita in Arengario che ripercorre l'ultimo mezzo secolo di corse. Il turismo e la cultura per Monza sono diventati un "generatore" di nuova economia e il #MonzaFuoriGP uno straordinario volano per tutto il territorio". In Arengario, dal 5 al 22 settembre, sarà allestita la mostra fotografica di Ercole Colombo Campioni nel Cuore, curata da Giorgio Terruzzi: cinquanta immagini che immortalano gli eroi più celebrati dello sport motoristico. In piazza Trento e Trieste il vero e proprio village dedicato ai motori con le scuderie di Formula 1 e le loro auto: oltre al Villaggio curato dalla «Scuderia Ferrari Club», la Ducati Desmo16 GP di Andrea Dovizioso, i simulatori di guida, il circuito di educazione stradale per i bambini. Tante le novità 2019: «Emozioni al buio», il circuito di moto elettriche Yamaha e il «Villaggio della Sicurezza» saranno il «cuore» delle attività per adulti e bambini. "L'Autodromo è entrato nella leggenda degli sport motoristici, anche grazie alla sua posizione all'interno del Parco che dà vita ad uno scenario unico al mondo. Monza, però, non è solo Formula 1 - sottolinea l'Assessore allo Sport Andrea Arbizzoni - Sul territorio ci sono decine di associazioni sportive che formano, ogni giorno, i nostri ragazzi. Sport significa allenarsi alla vita: è sacrificio e rispetto delle regole, passione e determinazione. L'idea di competizione sportiva che vogliamo sostenere è basata sulla voglia di vincere e sul rispetto dell'altro, anche se in quel momento è un avversario. Il #MonzaFuoriGP nasce anche con l'idea di accendere i riflettori su questo mondo, promuovendo una nuova cultura dello sport". Mercoledì 4 settembre alle ore 20 la Nazionale Piloti scenderà in campo sul terreno del «Brianteo» per affrontare una rappresentativa di Assolombarda. Il ricavato della serata andrà a due associazioni: il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia nei bambini e il Progetto SLAncio per la cura di persone in stato neurovegetativo e malate di SLA. La partita è promossa dalla Fondazione Mondiale Piloti per la Solidarietà Onlus in collaborazione con l'AC Monza. (com)