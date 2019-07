Speciale infrastrutture: Russia, Gazprom riprende i lavori sul gasdotto Pochinki-Anapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha sbloccato i lavori di espansione del gasdotto Pochinki-Anapa, nella Russia meridionale, legato al progetto, oramai abbandonato, del gasdotto South Stream. Gazprom ha deciso di completare il ramo orientale dell’infrastruttura, come riferisce il quotidiano "Kommersant", che riporta una serie di dati relativi a una gara d’appalto che risale allo scorso anno. Secondo la documentazione, alla base della gara c'è la risoluzione dell’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, del 26 dicembre 2018. Gazprom ha dichiarato che la costruzione della linea "aumenterà l'efficacia del sistema di trasporto del gas nella direzione del territorio di Krasnodar per garantire la crescente domanda di gas nella regione e assicurare forniture costanti nel Caucaso settentrionale". Secondo varie fonti del quotidiano, l'unico motivo ragionevole per la ripresa di questo progetto è predisporre un aumento della capacità del Turkish Stream, gasdotto transfrontaliero fra Russia e Turchia, che segue un tracciato identico sul territorio russo. Gazprom ha abbandonato il progetto South Stream alla fine del 2014 a causa dell'opposizione della Commissione europea e della decisione della Bulgaria di interrompere i lavori di costruzione del gasdotto. Successivamente, l'argomento di una ripresa della costruzione del South Stream è stato più volte ripreso ma senza mai arrivare a risultati concreti. (Rum)