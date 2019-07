Speciale infrastrutture: Messico, Lopez Obrador, creata impresa pubblica per garantire connessione del paese alla rete

- Il Messico si è dotato di una impresa pubblica che si occuperà di garantire la connessione internet a tutto il paese. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, segnalando che in giornata verrà reso noto il nome dell'impresa. "È stata già creata l'impresa pubblica per connettere il paese con internet, è una impresa di telecomunicazioni e internet per tutti, oggi gli diamo il nome", ha detto il capo dello stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La creazione dell'impresa, ha aggiunto il presidente, è stata avallata dal consiglio di amministrazione della Commissione federale dell'elettricità (Cfe), la concessionaria statale che fungerà da "madre" della nuova impresa. La nuova sigla "è una filiale della Cfe, cui è stata collegata perché userà tutte le linee e l'infrastruttura della Cfe. Al momento si stanno facendo tutte le richieste per avere la concessione e poter erogare il servizio senza fini di lucro". (Mec)