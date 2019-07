Speciale infrastrutture: ministro cipriota Lakkotrypis, presto nuove licenze di sfruttamento gas in giacimento Afrodite

- Il governo di Cipro rilascerà a breve le licenze di sfruttamento per il giacimento di gas di Afrodite. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Giorgos Lakkotrypis, citato dall’agenzia di stampa “Cna”. Il giacimento di Afrodite, situato nel blocco 12 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, è stato scoperto nel 2011 ed è la prima scoperta di gas mai avvenuta a Cipro. Il mese scorso il governo di Nicosia ha siglato un accordo preliminare con le compagnie energetiche Noble, Shell e Delek per l'assegnazione delle entrate derivanti dall'utilizzo del giacimento di Afrodite e per il trasferimento di gas naturale, mediante condotte sottomarine, sino al terminale di Idku in Egitto. Come riporta il quotidiano “Cyprus Mail”, il ministro Lakkotropis ha dichiarato che l'accordo rinegoziato con le società dovrebbe portare a 520 milioni di dollari all'anno come entrate statali, per un totale di circa 9,4 miliardi di dollari per il contratto che avrà la durata di 18 anni. Il ministro ha chiarito che, rispetto al contratto esistente, il nuovo accordo garantirà alle casse statali 850 milioni di dollari in meno, ma al contempo consentirà di concretizzare i piani energetici del paese. Lakkotrypis ha anche affermato che il nuovo accordo prevede "clausole specifiche e molto severe" per garantire la realizzazione di investimenti nella Zee. Il ministro ha infine chiarito che l'accordo sarà presto approvato dal Consiglio dei ministri e che sarebbe possibile utilizzare il gas naturale entro il 2024 o il 2025. Lo scorso 21 maggio lo stesso Lakkotrypis aveva annunciato l'intenzione del governo di dare il via ad otto trivellazioni nella sua Zee in 24 mesi. Il ministro aveva chiarito che sei di queste saranno a scopo esplorativo, mentre due di conferma. "Otto perforazioni sono state programmate per i prossimi 24 mesi. Sei di esplorazione e due di conferma", aveva detto il ministro, durante una presentazione delle attività svolte del ministero da marzo 2018 ad aprile 2019. In quell'occasione, il ministro si era astenuto dal rivelare in quali blocchi della Zee si svolgeranno le trivellazioni, sottolineando che gli obiettivi sono stati individuati e che i sondaggi inizieranno prima della fine dell'anno o all'inizio del 2020. Lakkotrypis aveva dichiarato che il governo è nella fase finale della procedura di autorizzazione per il blocco 7. Il ministro aveva poi aggiunto che l'accordo tra la francese Total e l'italiana Eni non riguarda solo il blocco 7, evidenziando un accordo preliminare in base al quale le due società espanderanno la loro cooperazione anche in altri blocchi della Zee. Inoltre, il capo del dicastero dell’Energia cipriota aveva affermato allora che il governo era molto vicino a un accordo con i licenziatari del giacimento di gas Afrodite e che un piano di sviluppo e produzione era stato già redatto. "Rimangono solo alcuni punti legali (da concordare) in merito all'accordo tra noi", aveva affermato Lakkotrypis. Il ministro aveva notato che, ad eccezione del giacimento di Afrodite, l’esecutivo non ha ancora deciso quale sia l'opzione migliore per Cipro per sviluppare le sue riserve di gas, sottolineando che sono state prese in considerazione altre opzioni, come la costruzione di un terminal per il gas naturale liquefatto (Gnl). Lakkotrypis aveva osservato che il ministero ha avviato un dialogo con tutti i licenziatari nella Zee di Cipro per elaborare una pianificazione comune. Il progetto per collegare il giacimento di gas cipriota di Aphrodite alle infrastrutture egiziane attraverso un gasdotto potrebbe costare tra gli 800 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari. (Res)